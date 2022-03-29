25 корги, которые очень недовольны поведением своих хозяев

Корги… Возможно, это самые милые создания на планете! Не зря же ведь этим собакам отдает предпочтение сама королева Елизавета… Ее Величество настолько их любит, что за всю жизнь у нее было более 30 питомцев этой породы! Но нельзя ее в этом винить! Кто сможет устоять перед этими пушистыми попками? И хотя обычно мы видим, как их милые мордашки улыбаются, иногда они не такие веселые… Некоторые корги явно не одобряют то, чем занимаются их владельцы… 25 таких примеров смотрите ниже.
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