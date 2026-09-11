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Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября в ЦВЗ «Манеж»

Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября в ЦВЗ «Манеж»

Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября в ЦВЗ «Манеж». В преддверии мероприятия зарубежные эксперты рассказали, чем российские бренды привлекают зарубежную аудиторию и что помогает им выходить на международные рынки.

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