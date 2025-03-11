Краснодарские онкологи удалили у пациента сложнейшую опухоль из почки, операция длилась больше 5 часов

Краснодарские онкологи удалили у пациента сложнейшую опухоль из почки, операция длилась больше 5 часовВ прошлом месяце в Краснодарский клинический онкодиспансер доставили пациента для уточнения диагноза и дальнейшего лечения.
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