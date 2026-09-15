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Ветеранам и впервые голосующим подготовили подарки к выборам

Ветеранам и впервые голосующим подготовили подарки к выборам

В Тверской области подготовлены памятные подарки для ветеранов и впервые голосующих. Подарки вручат на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября.

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