Ветеранам и впервые голосующим подготовили подарки к выборам

В Тверской области подготовлены памятные подарки для ветеранов и впервые голосующих. Подарки вручат на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября.
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