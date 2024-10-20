Израиль начнет действовать против Макрона из-за запрета участия в EURONAVAL

МИД Израиля готовится к юридическим и дипломатическим действиям против президента Франции Эммануэля Макрона в связи с решением Франции запретить участие израильских компаний в Международной военно-морской выставке EURONAVAL, 20 октября заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщила пресс-служба ведомства.