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Израиль начнет действовать против Макрона из-за запрета участия в EURONAVAL

Израиль начнет действовать против Макрона из-за запрета участия в EURONAVAL

МИД Израиля готовится к юридическим и дипломатическим действиям против президента Франции Эммануэля Макрона в связи с решением Франции запретить участие израильских компаний в Международной военно-морской выставке EURONAVAL, 20 октября заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщила пресс-служба ведомства.

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