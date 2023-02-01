Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Демар Дерозан: «Судьи пропустили фол. Завтра это будет в отчете НБА»

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после поражения от «Клипперс» (103:108) раскритиковал судей за то, что они не зафиксировали фол у Реджи Джексона на последней минуте встречи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх