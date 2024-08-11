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«Камни с неба и огонь земли»: экстрасенс прогнозирует беды на август 2024 года для Запада

«Камни с неба и огонь земли»: экстрасенс прогнозирует беды на август 2024 года для Запада

«Камни с неба и огонь земли»: экстрасенс прогнозирует беды на август 2024 года для Запада Ольга ВайленкоВисокосный 2024 год продолжает бросать вызовы человечеству, преподнося новые испытания в самых разных сферах жизни.

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