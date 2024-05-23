Юрист Глейкин рассказал о наказании за схему экономии дохода

Одной из самых популярных схем ухода от налогов является дробление бизнеса. Однако злоупотребления, доказанные налоговой, могут обернуться большими доначислениями или уголовным преследованием, о чем в четверг, 23 мая, рассказал ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.
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