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Юрист Глейкин рассказал о наказании за схему экономии дохода

Юрист Глейкин рассказал о наказании за схему экономии дохода

Одной из самых популярных схем ухода от налогов является дробление бизнеса. Однако злоупотребления, доказанные налоговой, могут обернуться большими доначислениями или уголовным преследованием, о чем в четверг, 23 мая, рассказал ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.

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