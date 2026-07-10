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Иркутск Сегодня

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Платформа обратной связи помогла жителям Приангарья освободить дорогу от арматуры

С помощью Платформы обратной связи (ПОС), которая действует в России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», жители Иркутской области продолжают поднимать вопросы безопасности дорожного движения.

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