Платформа обратной связи помогла жителям Приангарья освободить дорогу от арматуры

С помощью Платформы обратной связи (ПОС), которая действует в России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», жители Иркутской области продолжают поднимать вопросы безопасности дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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