Оригинальный мак энд чиз с сыром чеддер, беконом и грушей

Ингредиенты: Лук репчатый 90-150 гр Бекон сырокопченый — 100 гр Мёд порционный 20 гр Соус сырный классический — 250 гр Сыр чеддер рыжий тёртый — 30 гр Груша свежая сезонная 140-210 гр Макароны фузилли из цельнозерновой муки — 200 гр Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.
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