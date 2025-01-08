Один погиб, трое в больнице: массовое ДТП произошло на Ипподромской

Машину занесло на дороге, и она влетела в стоявшие на развороте автомобили. В Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – «Тойоту» занесло, после чего она столкнулась с тремя автомобилями.
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