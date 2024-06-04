Вице-премьер Италии Сальвини призвал Макрона надеть каску и поехать на Украину

Заместитель главы правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини призвал президента Франции Эммануэля Макрона лично отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии