ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Многомудрая статья  :- " к концу года в США может наступить кризис". А может , ведь , и не наступить !!! /// Шанс на ...Кандидат в минист...
  • Сергей Oблезов
    Что за страна такая, все её дурят и воспользуются ею? А может на данном жизненном этапе, вы зря хлеб государственный ...Захарова: НАТО во...
  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    А нашим на СВО не судьба помочь....шкура! Только о себе!Mash: Лагутенко о...

Рогов назвал символичным продление Киевом военного положения до 9 мая

Символичным выглядит то, что киевский режим продлил режим военного положения на Украине до 9 мая. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 16 января «РИА Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх