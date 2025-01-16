Символичным выглядит то, что киевский режим продлил режим военного положения на Украине до 9 мая. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 16 января «РИА Новости».