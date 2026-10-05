Силуанов: МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что минимальный размер оплаты труда составит 35 тысяч рублей к 2030 году.
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