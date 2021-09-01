Заноза

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То ли баба, то ль мужик. "Креативные" толерасты учат нас "новой маскулинности"

То ли баба, то ль мужик. "Креативные" толерасты учат нас "новой маскулинности"

В столичном Парке Горького завершилась проходившая во второй раз "Российская креативная неделя" (Russian Creative Week).

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Владимир Сиденко
Казалось бы власть законодательно закрепила отношения в семье, определение родителей, между кем заключается брак. Законодательно закреплено отношение к сексменьшинствам и т.д. Не понятно тогда как чиновники допускают этих растлителей человечества к проведению массовых мероприятий? Одним словом правая рука не знает, что делает левая или педерасты они все!!!
Леонид Буравлев
Заколебали блохэры!
Andrew Kley
Как там на лавочке одна бабулька говорит другой: "Слышала что Медведев в свитере блох завёл!"
Борис Осипов
Котищев
Верной дорогой идут, товарищи пиндосы!
Обозреватель
Котищев
Лезет пидоросня со всех щелей! Попса, мокрожопые театралы и прочая околокультурная сволочь, да еще норовящая повеселиться на этих гей-тусовках за гос. счет.

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