То ли баба, то ль мужик. "Креативные" толерасты учат нас "новой маскулинности"

ЗанозаПолитикаТо ли баба, то ль мужик. "Креативные" толерасты учат нас "новой маскулинности" В столичном Парке Горького завершилась проходившая во второй раз "Российская креативная неделя" (Russian Creative Week).Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоКазалось бы власть законодательно закрепила отношения в семье, определение родителей, между кем заключается брак. Законодательно закреплено отношение к сексменьшинствам и т.д. Не понятно тогда как чиновники допускают этих растлителей человечества к проведению массовых мероприятий? Одним словом правая рука не знает, что делает левая или педерасты они все!!!Леонид БуравлевЗаколебали блохэры!Andrew KleyКак там на лавочке одна бабулька говорит другой: "Слышала что Медведев в свитере блох завёл!"БОБорис ОсиповКотищевВерной дорогой идут, товарищи пиндосы!ОбозревательКотищевЛезет пидоросня со всех щелей! Попса, мокрожопые театралы и прочая околокультурная сволочь, да еще норовящая повеселиться на этих гей-тусовках за гос. счет.Комментировать
Свежие комментарии