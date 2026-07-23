О Сырском с удовольствием

У Гитлера был генерал-фельдмаршал Модель, которого называли "пожарным" фюрера. Его бросали на самые опасные участки прорывов, и он воссоздавал разорванный в клочья фронт Такие фельдмаршалы, как Модель и Манштейн, не могли спасти Германию, но их усилиями она провоевала на два года дольше, выпив из нас (и союзников, но прежде всего из нас) значительно больше крови.