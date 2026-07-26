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Газета.ру

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Глава Роспотребнадзора Попова: завоз опасных лихорадок в Россию всегда возможен

Глава Роспотребнадзора Попова: завоз опасных лихорадок в Россию всегда возможен

Риск завоза опасных лихорадок на территорию России существует постоянно, однако главная задача Роспотребнадзора заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции после выявления единичных случаев.

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