Глава Роспотребнадзора Попова: завоз опасных лихорадок в Россию всегда возможен

Риск завоза опасных лихорадок на территорию России существует постоянно, однако главная задача Роспотребнадзора заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции после выявления единичных случаев.
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