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Ордер на арест перед вторым туром: сына Болсонару требуют отправить в тюрьму за давление через США

Ордер на арест перед вторым туром: сына Болсонару требуют отправить в тюрьму за давление через США

Бразильский суд выдал ордер на арест Эдуарду Болсонару, живущего в Техасе. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам за давление на правосудие через американские санкции.

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