Гендиректор ФФККР Коган: на Валиеву всегда интересно смотреть

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил произвольный номер ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на чемпионате России - 2024, который фигуристка поставила под саундтрек из сериала "Слово пацана.
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