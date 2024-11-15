Диверсант в Каневском районе: все под контролем! Доверяйте только проверенной информации

В этих сообщениях утверждается, что некий диверсант нападает на водителей и пассажиров с ножом. Однако, сотрудники ОМВД России по Каневскому району опровергли данную информацию, подчеркнув, что в базе данных МВД нет ориентировок на гражданина Антошкина П.
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