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Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер

Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер

Американский президент Джо Байден прочел письмо двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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