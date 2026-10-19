© Кристина Кормилицына/РИА НовостиПресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему выбор пал на кандидатуры Андрея Никитина и Олега Кожемяко при назначении их новыми вице-премьерами.