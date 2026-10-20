Беременная экс-возлюбленная Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Анастасия Решетова впервые рассказала, какие у неё отношения с Алёной Шишковой и Валентиной Ивановой — бывшей и нынешней избранницами рэпера, которые воспитывают детей от него.