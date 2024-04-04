СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ С 1 апреля нелегитимный президент Украины, а с 21 мая – вообще никто, Зеленский шантажирует… США поражением от России в украинской войне.
ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
Да он уже не лигитимен! А потому НИЧЕГО подписывать не может. Никто и не будет с ним ничего подписывать. А нужен он живым для того, чтобы эту тварь ПОКАЗАТЕЛЬНО судить и повесить.
Ответить
16 час.
САША ЛЕПАЕВ
какие подписания не смешите это бред. после второй мировой войны были подписаны с германией договоры.. ну и что бумажка в сортир не иначе. кому можно верить украине и западу да не смешите.как говорится бумаги много принтеры работают можно что угодно сегодня пообещать а завтра забыть.только полная победа и капитуляция всего запада может что то сдвинуть с мертвой точки. но и это не гарантия.но что то на время.
Ответить
15 час.
ВТ
Врам Тавризов
По-вашему, любой человек с улицы может подписать капитуляцию даже такой страны, как Укра? Какие-то документы о легитимности, например, от Рады, у зелени должны быть и есть
Ответить
14 час.
Свежие комментарии