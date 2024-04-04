ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ

Да он уже не лигитимен! А потому НИЧЕГО подписывать не может. Никто и не будет с ним ничего подписывать. А нужен он живым для того, чтобы эту тварь ПОКАЗАТЕЛЬНО судить и повесить.

САША ЛЕПАЕВ

какие подписания не смешите это бред. после второй мировой войны были подписаны с германией договоры.. ну и что бумажка в сортир не иначе. кому можно верить украине и западу да не смешите.как говорится бумаги много принтеры работают можно что угодно сегодня пообещать а завтра забыть.только полная победа и капитуляция всего запада может что то сдвинуть с мертвой точки. но и это не гарантия.но что то на время.