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ЕК: Евросоюз избежал рецессии и намерен продолжить санкционное давление на РФ

ЕК: Евросоюз избежал рецессии и намерен продолжить санкционное давление на РФ

Странам Евросоюза удалось избежать рецессии, поэтому они готовы наращивать свою экономику на уровне 1% и 1,7%, свидетельствуют данные весеннего экономического прогноза Еврокомиссии, передает «Российская газета».

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