Торин Принс ткнул пальцем в голову Хуану Тоскано-Андерсону

Торин Принс ткнул пальцем в голову Хуану Тоскано-Андерсону

В четвертой четверти матча «Миннесота» – «Голден Стэйт» (129:114) между форвардами Торином Принсом («Тимбервулвс») и Хуаном Тоскано-Андерсоном («Уорриорз») произошла стычка.

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