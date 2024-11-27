Представитель ФК «Краснодар» будет тренировать вратарей в Хабаровске

Хабаровск, как футбольный город, всё более привлекателен в глазах западных тренеров. Футбольная инфраструктура Хабаровска уже не уступает крупным городам России: здесь поля с качественным газоном, два футбольных манежа, новый детско-юношеский стадион.
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