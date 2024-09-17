Дом по программе реновации появится в Щукине

В районе Щукино возведут дом по программе реновации. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) уже выпустил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) площадью 1,16 гектара.
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