Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Воронеже

В социальных медиа сообщается, что в одном из домов на улице Шишкова города Воронежа несколько этажей затопило горячей водой, однако управляющая компания не принимает мер по устранению коммунальной аварии.
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