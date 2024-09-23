БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"АБДУРАХМОН НЕМНОГО ПЕРЕПУТАЛ": СУД "ПРОСТИЛ" МИГРАНТА, ИЗНАСИЛОВАВШЕГО ДОЧЬ УЧАСТНИКА СВО

"АБДУРАХМОН НЕМНОГО ПЕРЕПУТАЛ": СУД "ПРОСТИЛ" МИГРАНТА, ИЗНАСИЛОВАВШЕГО ДОЧЬ УЧАСТНИКА СВО

Врезонансном деле мигранта из Таджикистана, который дважды изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске, наметился новый поворот: Челябинский областной суд внезапно значительно смягчил приговор и вместо 8 лет за совершённое преступление "ценный специалист" отсидит максимум 3,5 года, причём в колонии общего, а не строгого режима, как было в изначальном приговоре.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
судьи продажные, чиновники коррумпированны.... президента ни во что не ставят. пора создавать русскую диаспору в России для защиты русского населения?
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17 час.

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