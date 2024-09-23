"АБДУРАХМОН НЕМНОГО ПЕРЕПУТАЛ": СУД "ПРОСТИЛ" МИГРАНТА, ИЗНАСИЛОВАВШЕГО ДОЧЬ УЧАСТНИКА СВО

Врезонансном деле мигранта из Таджикистана, который дважды изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске, наметился новый поворот: Челябинский областной суд внезапно значительно смягчил приговор и вместо 8 лет за совершённое преступление "ценный специалист" отсидит максимум 3,5 года, причём в колонии общего, а не строгого режима, как было в изначальном приговоре.