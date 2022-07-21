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Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Китаянка Фэн Бинь победила в метании диска, Джеруто из Казахстана – в беге на 3000 м с/п

Сегодня в американском Юджине на чемпионате мира по легкой атлетике разыграли два комплекта наград. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Юджин, США 21 июля Метание диска, женщины 1.

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