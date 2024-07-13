В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств получения ребенком травмы в торговом центре в Хабаровске

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при подъеме на эскалаторе в торговом центре в городе Хабаровске (ст.
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