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Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Есть свадебные фотографии, символизирующие волшебные моменты события, которые невеста хочет оставить и сделать из них милый фотоальбом, а есть фотографии с той же свадьбы, которые любая будущая супруга захочет выкинуть, забыть их навсегда и сжечь.

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