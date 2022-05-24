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Росприроднадзор подал новый иск на 94 млн рублей к «Ставропольмелиоводхозу»

Росприроднадзор подал новый иск на 94 млн рублей к «Ставропольмелиоводхозу»

Арбитражный суд Ставрополья принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» («Ставропольмелиоводхоз»).

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