Росприроднадзор подал новый иск на 94 млн рублей к «Ставропольмелиоводхозу»

Арбитражный суд Ставрополья принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» («Ставропольмелиоводхоз»).