«Привязали к лошади и пустили по степи» В России судят членов «Черной армии». Как они держали в страхе целый регион?

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Собственно говоря, здесь было бы уместно появление на сцене опричины, в любом виде - хоть классической, с метлой, хоть более современной, в духе ЧК двадцатых годов. Или ЧОН. Проблема в воспроизводстве уголовного менталитета. Один &quot;убежденный&quot; уголовник способен разложить очень многих вокруг себя. А мы &quot;гуманны&quot; и радикально вычистить эту мерзость из общества не можем, нам НИЗЗЯ. А мертвый уголовник никого не разложит - сам разлагается. И мертвый предатель-чиновник тоже никого крышевать не будет. И все, что для этого нужно - просто политическая воля и &quot;власти&quot;, которые работают на государство и на население, а не против них.
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