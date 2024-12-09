«Привязали к лошади и пустили по степи» В России судят членов «Черной армии». Как они держали в страхе целый регион?

Вадим Кузнецов

Собственно говоря, здесь было бы уместно появление на сцене опричины, в любом виде - хоть классической, с метлой, хоть более современной, в духе ЧК двадцатых годов. Или ЧОН. Проблема в воспроизводстве уголовного менталитета. Один "убежденный" уголовник способен разложить очень многих вокруг себя. А мы "гуманны" и радикально вычистить эту мерзость из общества не можем, нам НИЗЗЯ. А мертвый уголовник никого не разложит - сам разлагается. И мертвый предатель-чиновник тоже никого крышевать не будет. И все, что для этого нужно - просто политическая воля и "власти", которые работают на государство и на население, а не против них.