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Мойка78.ру Новости СПб

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Путин в Кремле вручил медали Героя России бойцам СВО. «В Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести.

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