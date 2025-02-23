Путин в Кремле вручил медали Героя России бойцам СВО. «В Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести.
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Путин в Кремле вручил медали Героя России бойцам СВО. «В Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести.