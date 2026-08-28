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Газета.ру

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В России пациенту установили один самых быстрых бионических протезов кисти

В России пациенту установили один самых быстрых бионических протезов кисти

В России состоялась первая установка пользователю бионического протеза кисти МАНИФЕСТО Хэнд 3.0. Устройство относится к многосхватовым протезам и рассчитано на повседневное использование при высокой физической активности.

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