В России пациенту установили один самых быстрых бионических протезов кисти

В России состоялась первая установка пользователю бионического протеза кисти МАНИФЕСТО Хэнд 3.0. Устройство относится к многосхватовым протезам и рассчитано на повседневное использование при высокой физической активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии