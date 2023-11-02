"Газпром" и правительство Казахстана ударили по рукам

Российская компания будет не только поставлять, но и добывать газ в Казахстане.Поставка, транспортировка, переработки, а также его геологоразведка и добыча природного газа - все эти пункты вошли в соглашение, которое было подписано в рамках Петербургского международного газового форума между компанией "Газпром" и правительством Казахстана, об этом сообщили в пресс-службе холдинга.