"Газпром" и правительство Казахстана ударили по рукам

Российская компания будет не только поставлять, но и добывать газ в Казахстане.Поставка, транспортировка, переработки, а также его геологоразведка и добыча природного газа - все эти пункты вошли в соглашение, которое было подписано в рамках Петербургского международного газового форума между компанией "Газпром" и правительством Казахстана, об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
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