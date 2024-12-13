Солнечный свет в бутылке: как учёные научились «доить» энергию из растений

Вы когда-нибудь задумывались, насколько гениально устроена природа? Фотосинтез — это не просто школьный урок биологии, а сложнейшая химическая фабрика, где из солнечного света и углекислого газа создаётся жизнь.
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