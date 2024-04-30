Ученые назвали группу крови, обладатели которой чаще всего становятся миллионерами

Исследователи заявили о связи между группой крови и финансовым благополучием.Недавние исследования показали, что группа крови может играть ключевую роль не только в здоровье, но и в финансовом успехе личности.
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