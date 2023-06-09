Майдан в Белграде или новая война с сербами — планы США на Балканах

Для переизбрания Байдену нужно победоносно «отбомбиться по туземцам» Дмитрий Родионов На фото: десятки тысяч человек собрались в столице Сербии на крупный митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича (Фото: AP Photo/Marko Drobnjakovic/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Блинов Всеволод Шимов США могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, пишет китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times.