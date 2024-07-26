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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Бордо о кризисе в «Бордо»: «При Лопесе клуб за 3 года прошел от Лиги 1 до любительского уровня. Отказ от профессионального статуса будет катастрофой»

Мэр Бордо о кризисе в «Бордо»: «При Лопесе клуб за 3 года прошел от Лиги 1 до любительского уровня. Отказ от профессионального статуса будет катастрофой»

«Я был встревожен этим внезапным и единоличным решением президента клуба Жерара Лопеса. Оно подтверждает рискованный выбор руководства, при котором клуб за 3 года прошел от Лиги 1 до любительского уровня.

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