В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Специалисты в сфере хирургии из расположенного в Соединённых Штатах Америки центра Лангона сумели добиться успешного проведения операции, в ходе которой обратившемуся за медицинской помощью гражданину удалось пересадить целый глаз.
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