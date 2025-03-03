В России прокомментировали план Франции и Великобритании по Украине

План Франции и Великобритании по урегулированию украинского конфликта — это попытка затянуть время для разрешения споров о дальнейшей поддержке Киева, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии