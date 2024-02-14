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Президент РФ подписал закон о борьбе с «наливайками»

Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам эффективнее бороться с «наливайками». Как пишет Парламентская газета, закон наделяет власти регионов правом вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

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