Президент РФ подписал закон о борьбе с «наливайками»

Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам эффективнее бороться с «наливайками». Как пишет Парламентская газета, закон наделяет власти регионов правом вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.