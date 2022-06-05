Аргументы недели

98 078 подписчиков

Парижский фотограф Бертран Кулик успел снять момент удара молнии в Эйфелеву башню

Парижский фотограф Бертран Кулик успел снять момент удара молнии в Эйфелеву башню

Во Франции молния ударила в Эйфелеву башню. Это происходит в среднем по пять раз. На этот раз момент удара молнии в Эйфелеву башню парижский фотограф Бертран Кулик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх