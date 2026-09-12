В Санкт-Петербурге расследуют крупную кражу

Заведено дело о мошенничестве, жертвой которого стала Елизавета Фурманова — дочь народного артиста, актера, режиссера и общественного деятеля Рудольфа Фурманова, актриса Александринского театра.
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