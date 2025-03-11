WSJ: в КНР выступают против встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне

Китайские чиновники выступают против проведения встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, поскольку боятся ссоры между политиками, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
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