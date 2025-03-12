Средняя зарплата сотрудников петербургских структур «Газпрома» в декабре 2024 года составила 641,6 тысячи рублей Такие данные приводит РБК, ссылаясь на материалы Петростата.
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Средняя зарплата сотрудников петербургских структур «Газпрома» в декабре 2024 года составила 641,6 тысячи рублей Такие данные приводит РБК, ссылаясь на материалы Петростата.
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