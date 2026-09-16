В серии вакцины «Мультикан-8» обнаружили живой вирус Ауески

Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески.
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